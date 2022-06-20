Майнеры массово избавляются от видеокарт после падения рынка криптовалют

Из-за сильного обвала рынка криптовалют за последние месяцы майнеры принялись массово избавляться от видеокарт. Особенно пострадали «добытчики» Bitcoin, чья стоимость недавно упала до $ 21 тыс. — минимума с декабря 2020 года.
По данным Bitpro Consulting, только за 2021 год желающие добывать Ethereum накупили графических чипов на $ 15 млрд, а теперь вынуждены продавать видеокарты по сниженной цене. И это при том, что «Эфир» в последнее время считается более стабильной криптовалютой, чем «Биткоин».
Ситуация дошла до того, что RTX 3090, лучший чип для добычи Ethereum, продают на eBay дешевле $ 1000 (её рекомендованная цена — $ 1500). Хотя ещё полгода назад цены на данную видеокарту не опускались ниже $ 2000 даже за образцы после майнинга.
На отечественном «Авито» стоимость RTX 3090 также упала ниже 100 тыс. рублей. Если падение рынка продолжится, то мы наверняка увидим и более низкие цены.
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