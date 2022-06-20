В GOG раздают культовую Flashback — забрать можно и в России

Новая неделя — новая раздача. В этот раз GOG дарит культовую Flashback — научно-фантастический двухмерный экшен, действие которого разворачивается в 2142 году. Главный герой Конрад Б. Харт теряет память и внезапно для себя оказывается на Титане — спутнике Сатурна.

Забрать игру до 23 июня могут и пользователи из России. Для этого нужно перейти по прямой ссылке или воспользоваться VPN. При этом на самом GOG получить игру не получится — россиян перенаправляют на главную страницу магазина.

Оригинальная Flashback поступила в продажу в 1992 году, и её продажи составили рекордные для того времени 2,2 млн копий. В 2013 году вышел ремейк для современных платформ, а уже в этом году выйдет вторая часть на ПК и консолях.