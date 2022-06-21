Telegram снизил стоимость подписки Premium до 299 рублей

19 июня в «Телеграме» появилась платная подписка Premium со множеством функций для энтузиастов. Многих пользователей смутила её цена — 449 рублей в месяц. За эти деньги некоторые оплачивают целые видеосервисы, не говоря уже о более простых подписках.

Однако уже сегодня в Telegram стоимость Premium снизилась до 299 рублей. Для этого её нужно оформлять прямо в приложении через @PremiumBot на iOS и Android — при этом оплачивать её можно не только с помощью мобильного счёта, но и российской банковской картой. Судя по всему, дело в той самой комиссии 30%, которую забирают себе крупные онлайн-магазины.

О том, что именно входит в подписку Premium, мы в подробностях рассказывали в отдельном материале.