Минцифры и ФАС проверят резкое подорожание тарифов Tele2

21 июня абоненты Tele2 пожаловались на резкое подорожание тарифа с безлимитным интернетом. Прямо сейчас он стоит 450 рублей в месяц, однако с 5 июля его стоимость поднимут аж до 750 рублей.
На ситуацию уже обратили внимание Минцифры и ФАС. Они запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тариф изменился необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню.
Ещё в апреле ФАС совместно с Минцифры России разработали «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». В соответствии с рекомендациями операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года). Операторы связи обязаны за 14 дней до планируемого изменения тарифов направлять в ведомство информацию о таком изменении.
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