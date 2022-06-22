Слух: героями GTA 6 станут полицейский и преступник. Релиз через два года

Rockstar уже подтвердила, что занимается следующей Grand Theft Auto, но какой она будет всё ещё открытый вопрос. Авторитетные СМИ уже рассказывали, что по масштабам она уступит пятой части, но точно не в проработке.

По данным блогера Matheusvictorbr, достоверность сведений которого ещё предстоит проверить, сюжет шестой GTA будет крутиться вокруг двух близнецов: брат станет бороться с наркокартелями, тогда как сестра примкнёт к бандитским группировкам. Причём девочка окажется именно в том картеле, который убил родителей.

Основным местом действия станут сразу четыре локации: Карсер-Сити из Manhunt, Куба, Колумбия и Вайс-Сити. Вдобавок события пролога будут происходить вообще в Бразилии.

Ещё блогер сообщает о добавлении современной военной техники, частичном разрушении определённых зданий и планах выпустить игру примерно через два года, к концу 2024-го. Что интересно, похоже, у GTA 6 не будет своего мультиплеера. Вместо этого Rockstar будет дальше расширять существующую GTA Online. Одной из новых локаций станет Либерти-Сити.

Ещё Matheusvictorbr рассказал, что Rockstar действительно готовит ремастер GTA 4, но его выпустят в комплекте с двумя другими играми серии. Какими, он не сообщил.