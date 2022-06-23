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Microsoft полностью уходит из России

Microsoft полностью уходит из России
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Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания намерена полностью сократить свой бизнес в России. По словам предпринимателя, корпорация будет сворачивать деятельность до тех пор, «пока ничего не останется».

Что касается России, то мы продолжаем сокращать свой бизнес, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего.

При этом компания планирует оказать поддержку оставшимся российским сотрудникам. Их число не уточняется.

Ранее Microsoft отключила россиянам возможность загружать лицензионные образы Windows с официального сайта. Поддержка компании затем подтвердила, что дело в региональных ограничениях — в данный момент её работа приостановлена в России и Беларуси. Эксперты отмечают, что обновления Windows всё же продолжат приходить пользователям из РФ.

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