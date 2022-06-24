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Microsoft отключила апдейты для теста Windows 11 в России

Microsoft отключила апдейты для теста Windows 11 в России
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18 июня Microsoft отключила возможность скачивания образов Windows 10 и 11 с официального сайта. Поддержка компании затем подтвердила, что дело в региональных ограничениях — в данный момент её работа приостановлена в России и Беларуси. Россияне забеспокоились, что им также перестанут приходить обновления Windows, и теперь появился первый звоночек.

По словам сразу нескольких пользователей, Microsoft выключила обновления инсайдерских сборок Windows 11 для россиян. При попытке загрузить апдейт программа не начинает скачивание. А со включённым VPN всё работает в штатном режиме — загрузка начинается моментально.

При этом обычным пользователям Windows в России переживать пока не стоит — апдейты для Windows 10 и 11 продолжают выходить. А если Microsoft всё же отключит автообновление, энтузиасты всегда найдут способ ручной установки.

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