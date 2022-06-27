Наследницу FlatOut и Wreckfest могут показать на gamescom 2022
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Представитель издательства THQ Nordic рассказал немецкому изданию GamesWirtschaft о планах на конференцию gamescom 2022. По его словам, компания готовит несколько анонсов.
Мы представим девять игр, четыре из которых ещё не анонсированы. Наша цель — показать проекты на этот и следующий год.
Одним из анонсов может оказаться Stuntfest, новая гоночная игра от авторов FlatOut и Wreckfest. Ранее источники польского издания ZdobywcyGier рассказали, что создатели вдохновляются предыдущими проектами, а также Destruction AllStars и Trackmania. Игроки смогут выходить из машины и выполнять трюки на трамплинах.
Gamescom 2022 пройдёт с 24 по 28 августа и вживую, и в онлайн-формате. На конференции появятся около 250 компаний, но Nintendo, PlayStation, Activision и Take-Two отказались участвовать.
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