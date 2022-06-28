Патч для Apex Legends сломал управление на Xbox Series

Создатели Apex Legends представили событие «Пробуждение» и выпустили большой патч для игры. Кроме новых обликов и реликвий, игроки столкнулись с задержкой ввода на Xbox Series. Проблема влияет не только на геймплей, но и на работу системы.

По сообщениям игроков, на Xbox Series контроллер не реагирует на команды или возникает задержка ввода. После игры проблема возникает и в меню консоли и других приложениях. Некоторым помогает замена геймпада с Xbox One, но затруднение не устраняется полностью.

Игроки жаловались, что студия Respawn, ответственная за Apex Legends, не реагирует на проблему. Спустя несколько дней компания всё же сообщила, что ищет причину неисправности.

В событии «Пробуждение» игроки могут снова сыграть в режиме Control с боями насмерть. Также изменили персонажа Лайфлайн, которая теперь эффективнее лечит союзников. На карте фанаты могут найти 24 предмета, за сбор которых дадут реликвию Валькирии.