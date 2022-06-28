Всё дело в стриминге: легендарный Вуди Аллен устал от кино и хочет уйти
Поделиться
Легендарный актёр и режиссёр Вуди Аллен снял за свою карьеру 55 фильмов, выпуская по картине в год. Однако 86-летний постановщик подумывает об уходе из кино. Об этом он рассказал на трансляции актёра Алека Болдуина.
Режиссёр культового «Манхэттена» заявил, что у современного кинематографа больше нет той самой искры из-за популярности стриминговых сервисов в последние годы. Аллен пообещал снять ещё один фильм, а затем хорошо подумать об уходе из кино.
Я сниму по крайней мере ещё один фильм, но многие острые ощущения ушли, потому что я больше не чувствую того самого киноэффекта. Раньше я снимал фильм, его показывали в кинотеатрах по всей стране, и люди приходили сотнями, чтобы посмотреть его вместе на большом экране.
Теперь вы создаёте фильм, и его показывают в кинотеатрах всего пару недель, а затем он отправляется в стриминговые сервисы.
По словам режиссёра, ему не нравится сама мысль о том, что он снимает кино не для огромного экрана кинотеатра, а для самого обычного домашнего телевизора.
Людям нравится сидеть дома перед большими экранами и смотреть телевизор, у них хороший звук и качественное изображение, но это не то же самое, что сходить в кинотеатр. Я просто не получаю удовольствия от съёмок фильма, который затем отправится на экраны чьего-то дома.
Финальную картину Вуди Аллен планирует снимать уже этой осенью, однако каких-либо деталей о фильме пока нет.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
20:40
-
20:34
-
19:52
-
19:48
-
19:34
-
18:49
-
18:18
-
18:13
-
17:54
-
17:36
-
17:20
-
16:40
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:02
-
16:02
-
15:57
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:47
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:56
-
13:35
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:29
-
11:12
-
10:10
Партнерский контент