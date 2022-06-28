Всё дело в стриминге: легендарный Вуди Аллен устал от кино и хочет уйти

Легендарный актёр и режиссёр Вуди Аллен снял за свою карьеру 55 фильмов, выпуская по картине в год. Однако 86-летний постановщик подумывает об уходе из кино. Об этом он рассказал на трансляции актёра Алека Болдуина.

Режиссёр культового «Манхэттена» заявил, что у современного кинематографа больше нет той самой искры из-за популярности стриминговых сервисов в последние годы. Аллен пообещал снять ещё один фильм, а затем хорошо подумать об уходе из кино.

Я сниму по крайней мере ещё один фильм, но многие острые ощущения ушли, потому что я больше не чувствую того самого киноэффекта. Раньше я снимал фильм, его показывали в кинотеатрах по всей стране, и люди приходили сотнями, чтобы посмотреть его вместе на большом экране.



Теперь вы создаёте фильм, и его показывают в кинотеатрах всего пару недель, а затем он отправляется в стриминговые сервисы.

По словам режиссёра, ему не нравится сама мысль о том, что он снимает кино не для огромного экрана кинотеатра, а для самого обычного домашнего телевизора.

Людям нравится сидеть дома перед большими экранами и смотреть телевизор, у них хороший звук и качественное изображение, но это не то же самое, что сходить в кинотеатр. Я просто не получаю удовольствия от съёмок фильма, который затем отправится на экраны чьего-то дома.

Финальную картину Вуди Аллен планирует снимать уже этой осенью, однако каких-либо деталей о фильме пока нет.