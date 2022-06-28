Team Secret выиграла второй матч в рамках летнего сезона Dota Pro Circuit

28 июня команда Team Secret одержала победу над Team Liquid в рамках западноевропейского дивизиона профессиональной лиги по Dota 2. Коллектив Клемента «Puppey» Иванова выиграл со счётом 2:0, при этом за «секретных» вновь выступал русскоязычный саппорт Бакыт «Zayac» Эмилжанов.
Этот результат позволил команде продолжить борьбу за попадание на глобальный турнир PGL Arlington Major и обезопасить себя от вылета — в другом матче дня главный аутсайдер в лице Alliance уступил goonsquad (0:2).
Текущее положение команд
Фото: Liquipedia.net
Турнир Dota Pro Circuit 2021/2022 Tour 3 для команд Западной Европы проходит с 7 июня по 13 июля в онлайн-формате. Восемь участников разыгрывают $ 205 тыс. призовых, 1150 рейтинговых очков и четыре места на следующем мэйджоре в США.
- 28 июня 2022
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