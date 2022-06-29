Инсайдер раскрыл дату выхода, название и главную особенность новой Need for Speed

Инсайдер Том Хендерсон поделился свежими подробностями о грядущей Need for Speed, раскрыв даже её точную дату выхода — 2 ноября. Вдобавок игру могут назвать Need for Speed: Unbound.
Вдобавок он рассказал об одной из главных особенностей гонки — функции «Встречи». Пока не совсем понятно, как всё это будет работать, но суть проста: игроки встречаются и инициируют гонки. При этом сами трассы называют уникальными, а ещё по открытому миру зачем-то ездит поезд.
Ранее мы уже узнали, что для новой Need for Speed разработчики пытаются реализовать уникальный визуальный стиль, благодаря чему появятся аниме-элементы — к примеру, дизайн персонажей напоминает героев «Гетто» от Adult Swim.
Выход Need for Speed (2022) ожидается только на ПК, PS5 и Xbox Series.
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