«Ты останешься лузером навсегда». Ceb задел RAMZES666 в паблике Dota 2

В одном из рейтинговых матчей Dota 2 двукратный чемпион The International Себастьян Ceb Дебс ввязался в небольшой конфликт с российским киберспортсменом Романом RAMZES666 Кушнарёвым. Причиной стало то, что игрок Virtus.pro не пожелал ждать одного из тиммейтов Ceb, который отключился от игры.

После очередной попытки RAMZES666 продолжить игру француз написал в общий чат фразу «Думал, ты изменился», на что получил ответ «Люди не меняются». Ceb согласился, намекнув на то, что спортивные результаты Романа также останутся прежними.

Согласен, чувак. Ты останешься лузером навсегда. Если не можешь выиграть The International, хотя бы выиграешь 30 очков MMR в матче «5 на 4».

Игрок из России не стал отвечать, но перестал отжимать паузу в игре. Вскоре тиммейт Дебса вернулся, и игра продолжилась — в итоге победила команда RAMZES666.