Изначально в «Оби-Ване Кеноби» не было многих глупостей

Недавно сценарист фильма про Оби-Вана Кеноби, который превратился в сериал для Disney+, рассказал о планах снять целую трилогию. А теперь Стюарт Битти раскрыл и кое-какие изменения, которые произошли после отказа снимать полнометражки.

Девушка не знала личность Вейдера, а джедаев ненавидела из-за того, что Энакин убивал детей в храме. Во всём она винила совет, из-за чего позже и стала инквизитором и охотником на оставшихся рыцарей.

Кеноби раскрывал ей личность Вейдера и весь план Палпатина. Тогда Рива осознавала свою чудовищную ошибку и жертвовала собой для спасения Оби-Вана. Позже она умирала от рук Дарта Вейдера, предварительно отметив, что с Кеноби покончено.

Именно поэтому за Оби-Ваном больше не охотились — Вейдер считал его погибшим и больше не был зависим от бывшего учителя.

Сериал об «Оби-Ване Кеноби» закончился, но в Disney уже не исключают съёмки второго сезона. Более того, это не противоречит изначально идее Стюарта Битти, который собирался снять трилогию фильмов. Первый сезон же черпал вдохновение из сценария только первой ленты.