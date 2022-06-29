Сиквел фильма «Достать ножи» впервые покажут в сентябре

Продолжение детектива «Достать ножи» с подзаголовком Glass Onion сняли ещё весной, однако у фильма нет ни точной даты премьеры, ни хотя бы трейлера. Однако совсем скоро мы получим больше информации о картине, ведь её впервые покажут на сентябрьском кинофестивале в Торонто.

К тому времени ленту полностью смонтируют, так что уже совсем скоро должны появиться различные промо-материалы, включая трейлеры, постеры и синопсис продолжения. В данный момент мы знаем лишь о том, что к своей роли детектива Бланка вернулся Дэниел Крэйг, а вместе с ним в картине снимались Эдвард Нортон («Бойцовский клуб») и Дэйв Батиста («Стражи Галактики»).

Премьера сиквела «Достать ножи» состоится в 2022 году. Поставил картину Райан Джонсон, который недавно признался, что вдохновлялся произведениями Агаты Кристи.