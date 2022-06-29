Российские игроки FPX могут пропустить Valorant Masters в Копенгагене

По неподтверждённой информации, европейская команда FunPlus Phoenix выступит на глобальном чемпионате VCT 2022: Stage 2 Masters с заменами. Портал DotEsports со ссылкой на источники в клубе утверждает, что в Данию могут не попасть россияне Андрей shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин, а также капитан Кирилл ANGE1 Карасёв из Украины.

Инсайдеры утверждают, что игроки испытывают проблемы с выездом из своих стран. По данным источника, шансы привезти полный основной состав на Masters в Копенгаген FPX оценивают как 50 на 50, поэтому уже начали поиск европейских игроков, которые смогли бы заменить киберспортсменов из России и Украины. Турнир запланирован на 10-24 июля.

Ранее FunPlus Phoenix уже пропустила апрельский Masters по Valorant в Рейкьявике — тогда коллектив Кирилла ANGE1 Карасёва получил компенсацию в размере $ 25 тыс. и 200 рейтинговых очков.