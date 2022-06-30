Blizzard подтвердила закрытие Overwatch после выхода Overwatch 2

Несколько дней назад появилась информация, что после релиза Overwatch 2 полностью заменит собой первую часть. Теперь и сама Blizzard подтвердила это.
После выхода Overwatch 2 оригинальная игра исчезнет. Все косметические предметы Overwatch можно будет без проблем перенести в Overwatch 2. Если у вас куплена первая часть, то вы сможете обновить игру до второй части.
Overwatch 2 будет условно-бесплатной игрой, а ещё в шутере появится полноценный боевой пропуск. Также в проекте будут новые герои, карты, режимы и многие переработанные персонажи оригинальной игры. Совсем недавно стартовала закрытая бета тайтла. Вместе с этим опубликовали много геймплея.
Overwatch 2 выйдет в ранний доступ 4 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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