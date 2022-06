Создатели The Division планируют выход игры по «Аватару» 18 ноября

Ноябрь будет жарким, если больше ничего не перенесут. Вдобавок к Need for Speed (4 ноября), Skull & Bones (8 ноября) и God of War (без точной даты) в ноябре ожидается и выпуск Avatar: Frontiers of Pandora — приключения от команды The Division.

По данным Тома Хендерсона, игра выйдет 18 ноября, всего через 10 дней после другой новинки Ubisoft — Skull & Bones. Возможно, таким образом французский издатель уже хочет покончить с проблемной пиратской игрой, именно поэтому выпускает две свои крупные игры так близко (а там ещё и Just Dance 2023 наверняка рядом).

Важно отметить, что ни одна из этих дат ещё официально не подтверждена.

Про Avatar: Frontiers of Pandora известно очень мало. Но релиз ожидается уже в этом году, причём только для PS5, Xbox Series и ПК.