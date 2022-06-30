Создатели The Division планируют выход игры по «Аватару» 18 ноября
Поделиться
Ноябрь будет жарким, если больше ничего не перенесут. Вдобавок к Need for Speed (4 ноября), Skull & Bones (8 ноября) и God of War (без точной даты) в ноябре ожидается и выпуск Avatar: Frontiers of Pandora — приключения от команды The Division.
По данным Тома Хендерсона, игра выйдет 18 ноября, всего через 10 дней после другой новинки Ubisoft — Skull & Bones. Возможно, таким образом французский издатель уже хочет покончить с проблемной пиратской игрой, именно поэтому выпускает две свои крупные игры так близко (а там ещё и Just Dance 2023 наверняка рядом).
Важно отметить, что ни одна из этих дат ещё официально не подтверждена.
Про Avatar: Frontiers of Pandora известно очень мало. Но релиз ожидается уже в этом году, причём только для PS5, Xbox Series и ПК.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
18:06
-
17:52
-
17:35
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
15:59
-
15:46
-
15:22
-
14:55
-
14:23
-
14:11
-
14:01
-
13:54
-
13:43
-
13:08
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:37
-
11:22
-
10:30
-
09:50
-
09:27
- 29 июня 2022
-
22:10
-
21:59
-
21:31
-
20:55
-
20:20
-
19:50
-
19:20
-
19:04
-
18:41
Партнерский контент