«Стражей Галактики» взломали через восемь месяцев после релиза

Хакерша под ником Empress продолжает взламывать крупные осенние релизы прошлого года. В апреле ей поддалась Deathloop от студии Arkane, затем Far Cry 6, а теперь дело дошло до «Стражей Галактики» — одной из лучших игр по вселенной Marvel.
В этот раз девушке поддалась Denuvo 14 — новейшая и одна из самых мощных систем защиты в индустрии. Со взломом ей помог некий Боб, который попросил пиратов купить игру, если им очень понравится «бесплатная версия». По его словам, разработчики вложили душу в этот проект, поэтому их необходимо поддержать.
«Стражи Галактики» поступили в продажу 26 октября 2021 года на ПК и консолях. Пресса и геймеры очень высоко оценили игру за сюжет, диалоги и персонажей. В качестве недостатков отмечали боевую систему и недостаточную рекламу проекта, из-за чего он оказался на грани окупаемости.
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