«Потрясающе! Даже слишком!» Хидео Кодзима в восторге от третьего сезона «Пацанов»
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Хидео Кодзима, который недавно продолжил смотреть сериал «Пацаны», добрался до третьего сезона. Геймдизайнер был в таком восторге, что без остановок посмотрел все шесть серий, которые успели выйти.
Я даже не ходил в туалет, не останавливался, просто запоем посмотрел все шесть серий. Потрясающе! Даже слишком! Даже глаза зрителя загорелись лазерами. Не могу дождаться, чтобы не посмотреть остальные эпизоды. Я не могу ждать! Когда продолжение? Кстати, футболки Хьюи всегда отлично смотрятся.
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Недавно Кодзима сообщил, что хотел сделать игру в духе «Пацанов», но во время развития идеи вышел сериал. На это отреагировал создатель шоу Эрик Крипке, который попросил геймдизайнера заняться разработкой.
Норман Ридус, который сыграл главного героя в Death Stranding, сообщил о работе над продолжением. Кроме этого, Кодзима разрабатывает игру с использованием облачных технологий для Microsoft. Сроков выхода у проектов пока нет.
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