Хидео Кодзима официально делает игру для Microsoft

На презентации Xbox и Bethesda появился Хидео Кодзима и анонсировал свой новый проект. Никаких деталей пока нет, но культовый геймдизайнер заявил, что облачные технологии Microsoft для создания игры с «ранее невозможной концепцией», которую он уже давно хотел реализовать.

Помимо новой игры для Xbox, Кодзима работает над Death Stranding 2 с Норманом Ридусом. У обоих проектов пока нет даже приблизительной даты выхода.

Неясна судьба игры Overdose, другого проекта Кодзимы, о которой недавно сообщали инсайдеры. Это должен быть хоррор с актрисой Маргарет Куэлли, которая играла Маму в Death Stranding. Вполне возможно, это и есть та самая игра на облачных технологиях, однако Кодзима не подтвердил эту информацию. Судя по всему, мы это узнаем лишь не раньше 2023 года.