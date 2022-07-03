Крупнейший сайт с гайдами по Daiblo Immortal удалит материалы из-за доната

Популярный сайт Maxroll, который публикует гайды по серии Diablo и Lost Ark, объявил о прекращении поддержки скандальной Diablo Immortal. Причина заключается в системе монетизации экшена, при которой на развитие одного персонажа нужно потратить сотни тысяч долларов.
Авторы гайдов потратили более 10 тыс. часов на изучение Daiblo Immortal в последние полтора года. Решение прекратить поддержку приняли из-за экономической системы и «хищнической» монетизации, что связывают с зависимостью от азартных игр. Также повлияли негативная реакция фанатов и неблагодарный геймплей, при котором на новой сложности прогресс резко останавливается.
Maxroll не вернётся к Diablo Immortal, если разработчики не исправят монетизацию и не повысят шанс на ценную добычу для игроков, которые не донатят. Уже вышедшие гайды останутся на сайте в течение некоторого времени, но новые писать не будут.
Недавно игроки открыли в экшене механику «Пробуждение». Из-за этого выяснилось, что на прокачку может уйти более миллиона долларов. Diablo Immortal доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.
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