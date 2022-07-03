Миланский «Интер» подписал соглашение с eFootball, но в FIFA клуб останется

Миланский «Интер» заключил сделку с Konami, согласно которой компания станет партнёром клуба по eFootball. Стороны будут вместе работать над различными проектами в киберспорте и над рекламными акциями.

Подробности киберспортивных проектов обещают раскрыть позже. При этом «Интер» не станет эксклюзивом eFootball — стороны будут сотрудничать в различных рекламных акциях. Electronic Arts отметила, что эксклюзивное партнёрство с клубом закончилось, но он появится в следующей FIFA и EA Sports FC в привычном виде.

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Кроме этого, логотип eFootball появится на тренировочных комплектах мужских и женских команд «Интера», а также на предматчевой форме молодёжных. Komani получит права на тренировочную базу, которая будет называться «Центр развития молодёжи Konami памяти Джачинто Факкетти». На ней тренируются женские составы и академия.

eFootball доступна бесплатно на ПК, консолях и смартфонах. Недавно в футбольном симуляторе начался второй сезон с новыми карточками Dream Team.