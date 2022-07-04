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Появился опенинг аниме по Cyberpunk 2077

Появился опенинг аниме по Cyberpunk 2077
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Netflix опубликовал открывающую сцену аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners по игре Cyberpunk 2077. Ролик длится две минуты, его можно посмотреть ниже.

Сам опенинг получился ярким. В нём перечисляются создатели проекта, вместе с этим показывают кадры из самого аниме, а в конце можно увидеть название шоу.

Сюжет аниме посвящён жителю Найт-Сити, который решает встать на путь беззакония, чтобы выжить и получить авторитет. История обещает быть насыщенной на события и интересной.

Всего будешь десять эпизодов, их длительность пока неизвестна. За разработку проекта отвечала студия Trigger, а сценаристом выступил Рафал Яки, который разрабатывал «Гвинт».

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Премьера состоится на Netflix в сентябре этого года.

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