Всё ещё бета: в профессиональном матче по Dota 2 появился второй Рошан

В матче китайского дивизиона Dota Pro Circuit между EHOME и Aster.Aries возникла серьёзная ошибка: после убийства Рошана монстр появился заново, но с неполным запасом здоровья. Игрокам EHOME пришлось наносить урон заново.

Aegis of Immortal (предмет, который позволяет получить дополнительную жизнь) выпал только в первый раз — видимо, поэтому судьи не стали вмешиваться и разрешили продолжить матч. Вместе с тем комментаторы отметили, что игроки могли получить в два раза больше золота и опыта.

Вполне возможно, что баг возник из-за уникальности матча, который начался с седьмой минуты. На этой отметке игру остановили 28 июня: тогда участники заметили другую ошибку — к одной из команд мог присоединиться шестой игрок. После консультаций было принято решение возобновить матч с теми же героями и набором предметов — это произошло впервые на профессиональной сцене.

Несмотря на убитого Рошана, EHOME проиграли перенесённую карту. На момент публикации материала счёт в серии 1:1 — решающая игра проходит в эти минуты.