Всё ещё бета: в профессиональном матче по Dota 2 появился второй Рошан

В матче китайского дивизиона Dota Pro Circuit между EHOME и Aster.Aries возникла серьёзная ошибка: после убийства Рошана монстр появился заново, но с неполным запасом здоровья. Игрокам EHOME пришлось наносить урон заново.
Aegis of Immortal (предмет, который позволяет получить дополнительную жизнь) выпал только в первый раз — видимо, поэтому судьи не стали вмешиваться и разрешили продолжить матч. Вместе с тем комментаторы отметили, что игроки могли получить в два раза больше золота и опыта.
Вполне возможно, что баг возник из-за уникальности матча, который начался с седьмой минуты. На этой отметке игру остановили 28 июня: тогда участники заметили другую ошибку — к одной из команд мог присоединиться шестой игрок. После консультаций было принято решение возобновить матч с теми же героями и набором предметов — это произошло впервые на профессиональной сцене.
Несмотря на убитого Рошана, EHOME проиграли перенесённую карту. На момент публикации материала счёт в серии 1:1 — решающая игра проходит в эти минуты.
- 4 июля 2022
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:46
-
13:42
-
13:23
-
13:23
-
13:12
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:00
-
10:26
-
09:59
- 3 июля 2022
-
20:28
-
19:11
-
18:56
-
18:26
-
17:43
-
16:24
-
15:48
-
15:12
-
14:08
-
13:21
-
12:48
- 2 июля 2022
-
23:49
-
19:19
-
18:44
-
18:29
-
18:05
-
17:17
-
16:47