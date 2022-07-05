Marvel внезапно переименовала сериал «Джессика Джонс»

В сети обратили внимание на интересную деталь, связанную с сериалом «Джессика Джонс». Marvel внезапно переименовала шоу, притом никаких заявлений по этому поводу не делала.

Раньше сериал назывался просто «Джессика Джонс», а теперь «Известная также как Джессика Джонс», то есть с аббревиатурой «A.K.A.». С чем связано такое изменение, непонятно. Многие предполагают, что это как-то связано с возвращением Джессики Джонс в кинематографическую вселенную Marvel.

Ранее известный инсайдер рассказал, что Джонс в исполнении Кристен Риттер вернётся в перезапуске «Сорвиголовы» c Чарли Коксом.

Будущее героев из сериалов Marvel для Netflix ещё не предопределено. Хотя наверняка у глав Marvel Studios есть планы на персонажей, не зря же они Сорвиголову добавили в «Человека-паука: Нет пути домой».