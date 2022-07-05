Бесплатные игры PS Plus за июль уже можно забрать

Сегодня подписчикам PS Plus стала доступна бесплатная подборка игр на июль. В неё вошли: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Arcadegeddon. Забрать тайтлы можно и в России, но с этим могут быть проблемы. Если не получится сегодня, попробуйте получить игры завтра.
Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)
Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1 (PS4).
Последняя на данный момент часть приключений Крэша Бандикута и Коко, вышедшая в 2020 году. Игрокам нужно преодолевать препятствия и мешать коварным злодеям достичь их планов. Четвёртая часть получилась действительно отличной.
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)
Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.
С этой игры Supermassive Games начала хоррор-антологию The Dark Pictures. В проекте вы возьмёте на себя роль нескольких персонажей, которые окажутся на корабле-призраке. В тайтле нужно принимать решения, которые влияют на сюжет — в частности, на то, кто из персонажей выживет, а кто — нет.
Arcadegeddon (PS5 и PS4)
Игра вышла сегодня. Год была в раннем доступе.
Arcadegeddon представляет собой кооперативный шутер до четырёх человек, но также можно играть одному. В нём предстоит изучать биомы, проходить мини-игры и сражаться с боссами. Сегодня тайтл вышел из раннего доступа.
Забрать эти три игры можно до 2 августа.
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