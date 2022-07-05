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Историческую стратегию Old World перевели на русский язык

Историческую стратегию Old World перевели на русский язык
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Разработчики Old World сообщили о завершении перевода стратегии на русский язык. В обычной версии игры локализация появится в начале следующей недели, но её уже можно оценить.

Для перехода на русский язык нужно зайти в свойства Old World в Steam, щёлкнув правой кнопкой мыши по значку игры. После этого необходимо перейти во вкладку бета-версий и переключиться с «нет» на ветку тестирования. Кроме русского языка, стратегию перевели на китайский, японский, испанский, французский и немецкий.

Old World вышла на ПК в раннем доступе в 2020 году, а в 2021-м состоялся полноценный релиз. Изначально историческая стратегия была доступна только в магазине Epic Games, но в мае этого года добралась до Steam и GOG.

В Old World предстоит выбрать одно из семи царств и развивать его на протяжении нескольких поколений. Делать это можно не только военным путём, но и устанавливая брачные союзы, что позволит получить влияние. Кроме этого, предстоит изучать территории и налаживать контакты с чужеземцами.

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