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Свежий ролик Marvel’s Midnight Suns посвятили Капитану Америка

Свежий ролик Marvel’s Midnight Suns посвятили Капитану Америка
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Разработчики тактического экшена Marvel’s Midnight Suns из студии Firaxis опубликовали ролик, посвящённый Капитану Америка. В видео также можно увидеть геймплейные кадры за героя.

Дизайн Капитана Америка в проекте Firaxis будет отличаться от привычного образа героя. В его костюме преобладают чёрный и золотые цвета, а на щите можно увидеть некие руны. В бою Капитан Америка полагается на ловкость и свой щит, также он сможет усиливать союзников различными бонусами к атаке и защите. Ещё у персонажа есть навык совершать рывок, наносящий урон огнём.

Ранее креативный директор проекта Джейк Соломон рассказал, что между игрой и фильмом «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» нет никакой связи.

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