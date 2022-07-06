Свежий ролик Marvel’s Midnight Suns посвятили Капитану Америка

Разработчики тактического экшена Marvel’s Midnight Suns из студии Firaxis опубликовали ролик, посвящённый Капитану Америка. В видео также можно увидеть геймплейные кадры за героя.
Дизайн Капитана Америка в проекте Firaxis будет отличаться от привычного образа героя. В его костюме преобладают чёрный и золотые цвета, а на щите можно увидеть некие руны. В бою Капитан Америка полагается на ловкость и свой щит, также он сможет усиливать союзников различными бонусами к атаке и защите. Ещё у персонажа есть навык совершать рывок, наносящий урон огнём.
Ранее креативный директор проекта Джейк Соломон рассказал, что между игрой и фильмом «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» нет никакой связи.
Marvel's Midnight Suns выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 7 октября.
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