20 лучших сериалов первой половины 2022 года от Metacritic
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Сайт Metacritic собрал подборку из 20 лучших новых сериалов 2022 года. К сожалению, в топ не попало популярное шоу «Очень странные дела», поскольку в рейтинг попали сериалы, оценка которых выше 70 баллов, зато в подборке нашлось место «Мисс Марвел».
Уверенное золото забрало шоу «Будет больно», следом идут «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» и «Дорога в тысячу ли».
Топ-20 лучших сериалов
- «Будет больно» — 91 балл
- «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» — 89 баллов
- «Дорога в тысячу ли» — 87 баллов
- «Кто-то где-то» — 86 баллов
- «Хлоя» — 86 баллов
- «Медведь» — 86 баллов
- «Доисторическая планета» — 85 баллов
- «Трепет сердца» — 85 баллов
- «Джордж Карлин: Американская мечта» — 85 баллов
- «Ирма Веп» — 84 балла
- «Мы владеем этим городом» — 83 балла
- «Нам нужно поговорить о Косби» — 83 балла
- «Разделение» — 83 балла
- «Нашими глазами» — 82 балла
- «Турист» — 81 балл
- «Лестница» — 80 баллов
- «Игроки» — 80 баллов
- «Тёмные ветра» — 80 баллов
- «Медленные лошади» — 78 баллов
- «Мисс Марвел» — 78 баллов
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