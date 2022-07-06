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20 лучших сериалов первой половины 2022 года от Metacritic

20 лучших сериалов первой половины 2022 года от Metacritic
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Сайт Metacritic собрал подборку из 20 лучших новых сериалов 2022 года. К сожалению, в топ не попало популярное шоу «Очень странные дела», поскольку в рейтинг попали сериалы, оценка которых выше 70 баллов, зато в подборке нашлось место «Мисс Марвел».

Уверенное золото забрало шоу «Будет больно», следом идут «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» и «Дорога в тысячу ли».

Топ-20 лучших сериалов

  1. «Будет больно» — 91 балл
  2. «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» — 89 баллов
  3. «Дорога в тысячу ли» — 87 баллов
  4. «Кто-то где-то» — 86 баллов
  5. «Хлоя» — 86 баллов
  6. «Медведь» — 86 баллов
  7. «Доисторическая планета» — 85 баллов
  8. «Трепет сердца» — 85 баллов
  9. «Джордж Карлин: Американская мечта» — 85 баллов
  10. «Ирма Веп» — 84 балла
  1. «Мы владеем этим городом» — 83 балла
  2. «Нам нужно поговорить о Косби» — 83 балла
  3. «Разделение» — 83 балла
  4. «Нашими глазами» — 82 балла
  5. «Турист» — 81 балл
  6. «Лестница» — 80 баллов
  7. «Игроки» — 80 баллов
  8. «Тёмные ветра» — 80 баллов
  9. «Медленные лошади» — 78 баллов
  10. «Мисс Марвел» — 78 баллов
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