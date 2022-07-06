20 лучших сериалов первой половины 2022 года от Metacritic

Сайт Metacritic собрал подборку из 20 лучших новых сериалов 2022 года. К сожалению, в топ не попало популярное шоу «Очень странные дела», поскольку в рейтинг попали сериалы, оценка которых выше 70 баллов, зато в подборке нашлось место «Мисс Марвел».

Уверенное золото забрало шоу «Будет больно», следом идут «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» и «Дорога в тысячу ли».

Топ-20 лучших сериалов

«Будет больно» — 91 балл «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» — 89 баллов «Дорога в тысячу ли» — 87 баллов «Кто-то где-то» — 86 баллов «Хлоя» — 86 баллов «Медведь» — 86 баллов «Доисторическая планета» — 85 баллов «Трепет сердца» — 85 баллов «Джордж Карлин: Американская мечта» — 85 баллов «Ирма Веп» — 84 балла

«Мы владеем этим городом» — 83 балла «Нам нужно поговорить о Косби» — 83 балла «Разделение» — 83 балла «Нашими глазами» — 82 балла «Турист» — 81 балл «Лестница» — 80 баллов «Игроки» — 80 баллов «Тёмные ветра» — 80 баллов «Медленные лошади» — 78 баллов «Мисс Марвел» — 78 баллов