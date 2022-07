Легендарному игроку Elden Ring подарили меч и именную открытку

В сообществе Elden Ring все знают геймера под ником Let Me Solo Her. Он помогает игрокам побеждать одного из сложнейших боссов игры, Малению. В своих социальных сетях он показал подарок, который для него приготовили разработчики и издатель.

Ему прислали посылку, в которой были декоративный полноразмерный меч, именная открытка, карта мира Elden Ring, плащ и гравюра, на которой изображена Маления. Сам Let Me Solo Her поблагодарил всех за поддержку.

Спасибо Bandai Namco и FromSoftware за то, что сделали мне этот подарок и поздравили меня с тем, что я зову себя Let Me Solo Her. Я до сих пор помню своё знакомство с играми Soulsborn. Я почти бросил Dark Souls 3 из-за Судии Гундира, но рад, что в итоге проявил упорство.

Let Me Solo Her убил Малению уже более 2 тыс. раз и не намерен останавливаться.