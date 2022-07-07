Зоркие фанаты уже расшифровали руны из коллекционки God of War Ragnarok

Вчера God of War Ragnarok получила дату релиза, а разработчики представили коллекционное издание. В его состав войдёт стилбук, на котором рунами написан сюжет. Фанаты уже смогли расшифровать надпись.

Она говорит про Кратоса и Атрея, которые будут путешествовать по девяти мирам для спасения мира от Рагнарёка — скандинавского конца света. Также между сыном и отцом ожидаются распри, которые они должны будут преодолеть, несмотря ни на что.

Сумерки манят. Медведь и Волк путешествуют по девяти царствам в надежде остановить то, что кажется неизбежным. Их связь будет проверена, но они должны держаться вместе на благо всех.

God of War Ragnarok выйдет PS4 и PS5 9 ноября. Анос даты выхода игры действительно хайпанул и собрал безумные цифры в социальных сетях.