Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор заблокирует ещё 11 VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокирует ещё 11 VPN-сервисов
Комментарии

Российские СМИ сообщили, что сегодня Роскомнадзор начнёт блокировку ещё 11 VPN-сервисов. Среди них есть и особенно популярные: VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN.

Последний уже блокировали в начале июня, но, видимо, тогда этого оказалось недостаточно. Вместе с этими сервисами под блокировку попадут ещё восемь менее известных VPN. Как отмечали в Роскомнадзоре, блокировка сервисов позволит обеспечить наибольшую безопасность россиян.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что за использование VPN россиян никак наказывать не будут. Более того, по словам Шадаева, практика наказания за применение сервисов даже не рассматривалась. Какие ещё VPN попадут под блокировку, неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022