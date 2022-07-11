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Thunder Awaken из Перу примет участие в The International 2022

Thunder Awaken из Перу примет участие в The International 2022
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Киберспортивный аналитик Бен Noxville Стинуизен с помощью математического анализа пересчитал вероятность выхода участников Dota Pro Circuit на главный турнир года The International 11.

По данным специалиста, уже четыре команды набрали достаточно очков, чтобы получить прямое приглашение на чемпионат в Сингапуре. Ранее Noxville заявлял, что на TI11 с вероятностью 100% поедут OG, PSG.LGD и Team SoloMid, теперь такого же показателя достиг перуанский коллектив Thunder Awaken.

Вероятность того, что в топ-12 рейтинга Dota Pro Circuit по итогам сезона 2021/2022 попадёт вторая команда из Перу beastcoast, составляет 99,98%. Европейская Gaimin Gladiators тоже почти наверняка сыграет на TI11 (97.98%).

Что касается российских команд, шансы действующих чемпионов Team Spirit оцениваются в 78.26%, BetBoom Team — в 46.11%.

Фото: noxville.github.io

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 15 по 30 октября в Сингапуре. Участие в турнире примут 12 лучших команд по рейтингу Dota Pro Circuit, а также победители квалификаций.

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