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Фото: Mozilla прислала Microsoft торт по случаю смерти Internet Explorer

Фото: Mozilla прислала Microsoft торт по случаю смерти Internet Explorer
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15 июня Microsoft объявила о прекращении поддержки легендарного Internet Explorer. С тех пор официальным браузером компании стал Edge, на сайт которого теперь перенаправляют пользователей культовой программы.

Судя по всему, сотрудники Mozilla не смогли пройти мимо и спустя месяц прислали Microsoft торт в стилистике Internet Explorer. На нём красуется надпись «You were the IE6ing on the cake» — «Ты был вишенкой на торте», которая обыгрывает сокращённое название шестой версии браузера.

Это уже не первый раз, когда создатели Mozilla Firefox и Internet Explorer обмениваются тортами. В 2006 году Microsoft отправила создателям Firefox угощение, поздравив их с запуском нового браузера. Затем создатели «Лисы» отблагодарили их, прислав торт на выпуск юбилейной, десятой версии IE.

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