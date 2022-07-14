Team Spirit и Daxak сыграют на новом турнире по Dota 2 — призовой фонд составит $ 4 млн

Организаторы Riyadh Masters 2022 в Саудовской Аравии объявили список участников и другие детали чемпионата. Соревнования пройдут с 20 по 24 июля в Эр-Рияде, команды разыграют рекордный для коммерческих турниров по Dota 2 призовой фонд — $ 4 млн.

На Riyadh Masters сыграют 10 команд. Наш регион представит Team Spirit, которая получила прямое приглашение на чемпионат. Помимо этого, на турнир может отправиться керри BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин — по данным СМИ, он заменит одного из игроков Tundra Esports.

LAN-чемпионат пройдёт в два этапа. Изначально участники будут разделены на две подгруппы, где проведут круговой турнир (каждый с каждым). Сильнейшая команда каждой группы пройдёт в полуфинал, ещё по два коллектива начнут плей-офф с 1/4 финала.

Список участников Riyadh Masters 2022 по Dota 2:

PSG.LGD (Китай);

Royal Never Give Up (Китай);

Team Spirit (Россия);

Team SoloMid (США);

Team Secret (Европа);

Team Liquid (Европа);

Tundra Esports (Европа);

OG (Европа);

Nigma Galaxy (Европа);

Deboosters (Саудовская Аравия).

Турнир Riyadh Masters 2022 по Dota 2 пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8. В Эр-Рияде также состоятся глобальные соревнования по Rocket League и Fortinte, концерты, игровые анонсы и другие активности.