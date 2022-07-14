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Team Spirit и Daxak сыграют на новом турнире по Dota 2 — призовой фонд составит $ 4 млн

Team Spirit и Daxak сыграют на новом турнире по Dota 2 — призовой фонд составит $ 4 млн
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Организаторы Riyadh Masters 2022 в Саудовской Аравии объявили список участников и другие детали чемпионата. Соревнования пройдут с 20 по 24 июля в Эр-Рияде, команды разыграют рекордный для коммерческих турниров по Dota 2 призовой фонд — $ 4 млн.

На Riyadh Masters сыграют 10 команд. Наш регион представит Team Spirit, которая получила прямое приглашение на чемпионат. Помимо этого, на турнир может отправиться керри BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин — по данным СМИ, он заменит одного из игроков Tundra Esports.

LAN-чемпионат пройдёт в два этапа. Изначально участники будут разделены на две подгруппы, где проведут круговой турнир (каждый с каждым). Сильнейшая команда каждой группы пройдёт в полуфинал, ещё по два коллектива начнут плей-офф с 1/4 финала.

Список участников Riyadh Masters 2022 по Dota 2:

  • PSG.LGD (Китай);
  • Royal Never Give Up (Китай);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team SoloMid (США);
  • Team Secret (Европа);
  • Team Liquid (Европа);
  • Tundra Esports (Европа);
  • OG (Европа);
  • Nigma Galaxy (Европа);
  • Deboosters (Саудовская Аравия).

Турнир Riyadh Masters 2022 по Dota 2 пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8. В Эр-Рияде также состоятся глобальные соревнования по Rocket League и Fortinte, концерты, игровые анонсы и другие активности.

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