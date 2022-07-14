Team Spirit и Daxak сыграют на новом турнире по Dota 2 — призовой фонд составит $ 4 млн

Организаторы Riyadh Masters 2022 в Саудовской Аравии объявили список участников и другие детали чемпионата. Соревнования пройдут с 20 по 24 июля в Эр-Рияде, команды разыграют рекордный для коммерческих турниров по Dota 2 призовой фонд — $ 4 млн.
На Riyadh Masters сыграют 10 команд. Наш регион представит Team Spirit, которая получила прямое приглашение на чемпионат. Помимо этого, на турнир может отправиться керри BetBoom Team Никита Daxak Кузьмин — по данным СМИ, он заменит одного из игроков Tundra Esports.
LAN-чемпионат пройдёт в два этапа. Изначально участники будут разделены на две подгруппы, где проведут круговой турнир (каждый с каждым). Сильнейшая команда каждой группы пройдёт в полуфинал, ещё по два коллектива начнут плей-офф с 1/4 финала.
Список участников Riyadh Masters 2022 по Dota 2:
- PSG.LGD (Китай);
- Royal Never Give Up (Китай);
- Team Spirit (Россия);
- Team SoloMid (США);
- Team Secret (Европа);
- Team Liquid (Европа);
- Tundra Esports (Европа);
- OG (Европа);
- Nigma Galaxy (Европа);
- Deboosters (Саудовская Аравия).
Турнир Riyadh Masters 2022 по Dota 2 пройдёт в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8. В Эр-Рияде также состоятся глобальные соревнования по Rocket League и Fortinte, концерты, игровые анонсы и другие активности.
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