Мобильную The Division показали — геймеры в ярости

6 июля Ubisoft анонсировала мобильную The Division: Resurgence — условно-бесплатный ролевой экшен от третьего лица с сюжетной кампанией, рассказывающей новую историю в рамках событий The Division и The Division 2. Геймерам предстоит исследовать заснеженный постпандемийный Нью-Йорк и противостоять уличным бандам.

Через неделю Ubisoft выпустила геймплейный трейлер альфа-версии проекта. Разработчики объяснили основы игрового процесса и показали, как это всё будет играться. Но вот незадача: игроки вновь жёстко раскритиковали Ubisoft. На момент публикации заметки ролик собрал 948 лайков при 1,8 тыс. дизлайков.

Больше всего игроки негодуют оттого, что авторы до сих пор не раскрыли, каким образом будет реализована монетизация. После недавнего скандала с Diablo Immortal и репутацией Ubisoft оно и немудрено.

Есть новости о микротранзакциях? Сможем ли мы играть в неё без постоянных трат? Будет ли это формат «плати и побеждай» или нас ждёт сбалансированная игра? Думаю, если бы в неё можно было спокойно играть без доната, они бы объявили об этом с гордостью.

Ещё одной причиной недовольства стала низкая частота кадров: в некоторых сценах FPS падает до очень низких значений. Пользователи отмечают, что игра действительно выглядит здорово для мобильного тайтла, однако из-за высокого качества графики страдает фреймрейт.

Игра работает при 20 FPS в официальном геймплейном ролике. Браво, Ubisoft.

Стабильный геймплей с 10 кадрами в секунду. Это так грустно.

У The Division: Resurgence пока нет даты выхода. Прямо сейчас любой желающий может подать заявку на участие в закрытом тестировании.