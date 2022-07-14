Источник: Windows начнут массово обновлять только раз в три года

По данным источников Windows Central, Microsoft возвращается к трёхлетнему циклу разработки Windows. Следующее крупное обновление ОС должно выйти в 2024 году — спустя три года после релиза Windows 11.

Масштабное обновление пока находится на ранней стадии разработки под кодовым названием Next Valley («Следующая долина»). Вместе с возвращением к трёхлетнему циклу Microsoft начнёт чаще выпускать менее крупные патчи для вышедших систем. Источники отмечают, что компания уже начала тестировать новый график релизов с выпуском обновлённого виджета «Погода» для Windows 11.

Таким образом, с 2023 года Microsoft планирует добавлять новые функции для ОС каждые несколько месяцев. Переход на новую систему выпуска контента позволит компании быстрее добавлять функции в актуальную версию Windows, не дожидаясь ежегодного осеннего обновления, утверждают источники.