Утекли дата выхода и возможная обложка FIFA 23

На днях стартовала закрытая бета FIFA 23, а с ней в Сеть просочилась информация о дате выхода. Если верить утечке, следующая часть футбольного симулятора от EA поступит в продажу 30 сентября — в уже привычную дату для многих геймеров.

Также в коде игры обнаружили две потенциальные обложки FIFA 23 — на обеих изображён французская звезда Килиан Мбаппе. Возможно, одна из них станет бокс-артом самой игры, однако Electronic Arts могла просто поставить временную заглушку.

Ранее мы уже рассказали о деталях самого дорогого издания FIFA 23, в которое войдёт в том числе ранний доступ к игре и множество бонусов для режима Ultimate Team. Так или иначе, стоит дождаться анонса от EA Sports, который должен состояться в ближайшие недели.