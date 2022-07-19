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«Ростех» поддержит разработку российского игрового движка

«Ростех» поддержит разработку российского игрового движка
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В конце июня заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил создать отечественный игровой движок, а теперь с этой же идеей выступил и «Ростех».

По информации газеты «Ведомости», глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил передать госкорпорации фонд «Росинфокоминвест», средства которого она направит на разработку первого российского игрового движка. Несмотря на это, в правительстве считают, что целесообразнее было бы рассмотреть как источник финансирования венчурные фонды.

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Необходимость привлечения государственных инвестиций в данном случае неочевидна, в качестве альтернативы следует рассмотреть венчурное финансирование со стороны негосударственных фондов.

Один из продюсеров игровой студии назвал идею «Ростеха» логичной и нормальной, поскольку компании нужен собственный графической движок. Потом его можно довести до ума под нужды разработчиков игр.

В идеальной ситуации отечественный движок должен стать конкурентом Unreal Engine и Unity.

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