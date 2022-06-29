В России хотят создать собственный игровой движок
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Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил идею о создании отечественного игрового движка. Горелкин отметил, что в России пока что нет аналогов Unreal Engine и других движков.
Ещё Антон Горелкин привёл в пример шутер Atomic Heart от московской студии Mundfish и выразил опасение, что западные компании могут перекрыть российским разработчикам доступ к своим движкам.
Конкурентоспособных аналогов у России пока нет – и очевидно, что в сложившейся ситуации нам нужно в срочном порядке создавать свой игровой движок. Это должно быть open-source решение, которое российский геймдев сможет бесплатно использовать для своих проектов. Считаю это приоритетной задачей в части государственной поддержки отечественного игрового рынка, поэтому направил в Минцифры РФ предложение обсудить с отраслью эту идею и механизмы её скорейшей реализации.
Возьмутся ли в России за создание собственного движка, неизвестно. Возможно, об этом позже расскажет сам Горелкин.
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