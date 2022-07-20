TSM лидирует в группе А после первого дня Riyadh Masters 2022

Три из четырёх матчей подгруппы А на турнире Riyadh Masters 2022 по Dota 2 завершились вничью. Победу в ходе первого игрового дня смогла одержать лишь американская Team SoloMid, которая оказалась сильнее Team Liquid из Швеции.

Royal Never Give Up из Китая и европейский состав Nigma Galaxy набрали по два очка в двух матчах, у OG и Team Liquid — по одному. При этом у OG и TSM есть по матчу в запасе.

Фото: Liquipedia.net

В группе B лидируют Team Spirit и Team Secret, которые одержали победы в стартовых матчах. Остальные игры групповой стадии будут сыграны 20 и 21 июля.

Турнир Riyadh Masters 2022 по Dota 2 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8, участие в нём принимают 10 коллективов из Европы, Америки и Китая. Призовой фонд чемпионата в Эр-Рияде составляет $ 4 млн.