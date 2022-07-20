TSM лидирует в группе А после первого дня Riyadh Masters 2022

Три из четырёх матчей подгруппы А на турнире Riyadh Masters 2022 по Dota 2 завершились вничью. Победу в ходе первого игрового дня смогла одержать лишь американская Team SoloMid, которая оказалась сильнее Team Liquid из Швеции.
Royal Never Give Up из Китая и европейский состав Nigma Galaxy набрали по два очка в двух матчах, у OG и Team Liquid — по одному. При этом у OG и TSM есть по матчу в запасе.
Фото: Liquipedia.net
В группе B лидируют Team Spirit и Team Secret, которые одержали победы в стартовых матчах. Остальные игры групповой стадии будут сыграны 20 и 21 июля.
Турнир Riyadh Masters 2022 по Dota 2 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Gamers8, участие в нём принимают 10 коллективов из Европы, Америки и Китая. Призовой фонд чемпионата в Эр-Рияде составляет $ 4 млн.
- 20 июля 2022
-
23:55
-
23:40
-
22:57
-
20:40
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
19:57
-
19:33
-
19:10
-
18:32
-
18:26
-
18:08
-
17:53
-
17:26
-
17:12
-
17:12
-
16:41
-
16:37
-
16:18
-
16:07
-
15:43
-
15:05
-
14:44
-
14:28
-
13:45
-
13:40
-
13:05
-
12:51
-
12:34
-
12:15
-
11:35
-
10:42
-
10:22
-
09:58