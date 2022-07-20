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AVANGAR представил новый состав по CS:GO — теперь там только местные игроки

AVANGAR представил новый состав по CS:GO — теперь там только местные игроки
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Киберспортивный клуб AVANGAR анонсировал изменения в составе по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Организация отказалась от услуг российского капитана Владислава FinigaN Усова и сделала ставку на полноценный ростер из Казахстана.

В основном составе теперь пять казахов — к kade0 и ICY присоединились три экс-игрока Team Unique, при этом Жандарбек sorrow Мамурбек будет выполнять обязанность капитана. Помимо этого, финалист Berlin Major 2019 в составе AVANGAR Даурен AdreN Кыстаубаев теперь займёт место в наблюдательном совете организации и станет ментором коллектива.

Новый состав AVANGAR по CS:GO:

  • Кайсар ICY Файзнуров;
  • Айдос kade0 Хайржан;
  • Алихан w1nt3r Копжанов;
  • Аман icem4N Сейткалиев;
  • Жандарбек sorrow Мамурбек.
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