AVANGAR представил новый состав по CS:GO — теперь там только местные игроки

Киберспортивный клуб AVANGAR анонсировал изменения в составе по шутеру Counter-Strike: Global Offensive. Организация отказалась от услуг российского капитана Владислава FinigaN Усова и сделала ставку на полноценный ростер из Казахстана.

В основном составе теперь пять казахов — к kade0 и ICY присоединились три экс-игрока Team Unique, при этом Жандарбек sorrow Мамурбек будет выполнять обязанность капитана. Помимо этого, финалист Berlin Major 2019 в составе AVANGAR Даурен AdreN Кыстаубаев теперь займёт место в наблюдательном совете организации и станет ментором коллектива.

Новый состав AVANGAR по CS:GO: