17-летний игрок OG — о планах на The International: не допущу, чтобы кто-то был выше меня

Оффлейнер европейской команды OG по Dota 2 Аммар AMMAR_THE_FUCKER аль-Ассаф рассказал о своих ожиданиях от турнира The International 11 в Сингапуре. По словам киберспортсмена, его интересует только победа на осеннем чемпионате мира.

Нет никаких ожиданий — я хочу приехать и выиграть The International. Не хочу проигрывать и смотреть, как за титул играют другие. Зачем мне это? Я хочу дойти до конца и не допущу, чтобы кто-то был выше меня.

17-летний Аль-Ассаф проводит свой второй сезон на профессиональной сцене. После перехода в OG игрок успел запомниться вызывающим поведением как в паблике, так и в официальных матчах. К примеру, оффлейнер любит выкладывать перед соперниками предмет Mantle of Intelligence (Мантия интеллекта), намекая на умственное превосходство над другой командой.