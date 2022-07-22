В Stray добавили уморительную отсылку на Heavy Rain

Игра про котика в киберпанке Stray покоряет мир — само собой, для игры уже выпускают разнообразные моды. Одной из самых популярных модификаций на Nexus Mods неожиданно стал всего лишь один звуковой эффект из Heavy Rain. А точнее — крик главного героя из интерактивной драмы, в котором он зовёт своего пропавшего сына Джейсона. Именно им заменили обычное мяуканье кота.

Крик «Джейсон!» уже давно стал настоящим мемом в игровой индустрии. Дело в том, что главный герой Итан Марс постоянно зовёт своего сына в разных интонациях, иногда делая это с уж слишком пафосными интонациями. Что ж, теперь фанаты Heavy Rain могут насладиться культовым криком в исполнении милого котика.

Помимо модов, пользователи публикуют и забавные «кошачьи» обзоры Stray.