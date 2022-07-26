Новых «Мстителей» снимет режиссёр «Шан-Чи»

Режиссёром следующих «Мстителей» назначен Дестин Дэниел Креттон, который руководил созданием «Шан-Чи и легенды десяти колец». Ему предстоит поставить фильм с подзаголовком «Династия Канга», который запланирован на 2 мая 2025 года.

Кто ещё участвует в создании «Мстителей: Династия Канга», пока не раскрыли, как и героев фильма. В нём должен сыграть Джонатан Мэйджерс, который исполнит Канга Завоевателя, главного антагониста предстоящих кинокомиксов. Ранее он появился в сериале «Локи», а в феврале 2023 года одна из его версий окажется в ленте «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

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Кроме «Мстителей: Династия Канга», Дестин Дэниел Креттон также занимается другими проектами Marvel. Среди них оказались сериал про Чудо-человека, а также продолжение «Шан-Чи».

«Мстители: Династия Канга» станут одним из двух фильмов, которые завершат Сагу мультивселенной. Вслед за ним выйдут «Мстители: Секретные войны», которые запланированы на 7 ноября 2025 года. Будет ли Креттон его режиссёром, пока неизвестно.

Режиссёром первых двух «Мстителей» был Джосс Уидон, а «Войну бесконечности» и «Финал», которые закрыли Сагу бесконечности, ставили Энтони и Джо Руссо. Последний фильм заработал в прокате почти $ 2,8 млрд, что сделало его вторым самым кассовым в истории. На первом месте — «Аватар» 2009 года со сборами в $ 2,84 млрд.