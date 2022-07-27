Нарисовавший Z киберспортсмен из России всё ещё надеется сыграть на мэйджоре в США

Капитан европейской команды Entity Gaming по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук прокомментировал отказ в визе Ивану Pure Москаленко, а также сообщил, кто заменит российского керри на турнире PGL Arlington Major 2022.
По словам Полищука, на первой позиции за Entity будет выступать оффлейнер Team SoloMid Йонас SabeRLighT Волек. У команды было несколько других вариантов, но каких-то киберспортсменов не отпустили из клубов, а кто-то просто проигнорировал предложение выступать в роли игрока замены.
Вместе с тем Fishman выразил надежду, что Москаленко успеет присоединиться к команде хотя бы ко второму этапу мэйджора.
Будем разговаривать ещё с Ваней и, возможно, будем пытаться сделать ещё одно интервью в посольстве, чтобы он успел приехать к плей-офф. Но с 90%-ной вероятностью весь турнир сыграем с SabeRLighT на керри.
27 июля стало известно, что основной керри Entity не сможет сыграть на турнире — Москаленко не смог получить визу в США. В апреле российский киберспортсмен попал в скандал, когда нарисовал на мини-карте букву Z, после чего вместе с командой был отстранён от турнира.
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