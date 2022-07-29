Джеймс Ганн хочет снять экранизацию «Скуби-Ду» без цензуры

Исполнитель роли Шэгги в фильмах «Скуби-Ду» и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» Мэттью Лиллард заявил, что очень хотел бы увидеть ещё один фильм во франшизе, но в этот раз — без цензуры. По его словам, ему нравилось веселить детей в начале нулевых, однако 20 лет спустя они уже выросли и тоже бы не отказались посмотреть на постаревших героев в более мрачном сеттинге.
На его сообщение отреагировал Джеймс Ганн — режиссёр «Стражей Галактики» и сценарист тех самых фильмов о говорящем псе и команде сыщиков. По его словам, Warner Bros. действительно может одобрить подобную авантюру, однако у него сейчас попросту нет времени на съёмки и написание сценария.
Я думаю, это осуществимо, если бы мы попросили Warner Bros. Я просто не думаю, что у меня сейчас есть на это время!
Так что если мы когда-нибудь и увидим «Скуби-Ду» с рейтингом «18+», то точно не в ближайшее время. Однако подобная адаптация будет выглядеть как минимум любопытно, так что фанаты подождут столько, сколько нужно.
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