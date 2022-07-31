«В РФ умеют только воровать и пилить бюджеты». Вилат сравнил киберспорт в России и Украине

Комментатор и глава украинской студии освещения Maincast Виталий v1lat Волочай высказался о разнице подходов к киберспортивным проектам в России и на Украине.

Изначально он обратился к своим коллегам из РФ, которые обсуждают последние проблемы Maincast в соцсетях. Вилат уверен, что российские специалисты не заинтересованы в прибыльности проектов и умеют только «пилить бюджет».

Большинство из них работали на крупные холдинги и фактически варились во внутренней кухне, в том числе финансовой. Самыми тяжёлыми задачами для них было как-то объяснить, почему они тратят бабки. Ни один киберспортивный проект в истории России не приносил прибыли. Никогда.

Волочай также отметил, что на Украине этого не происходило, поскольку многие киберспортивные проекты спонсировали российские инвесторы.

Лучшие спортивные проекты зарождались и существовали на Украине. КиберАрена, StarLadder, WePlay, NAVI, Maincast. Они использовали наших соседей как сырьевой придаток и пользовались тем, что в РФ умеют только воровать бабло и пилить бюджеты. У нас люди умеют делать качественные вещи, поэтому в будущем украинского киберспорта я уверен.

29 июля стало известно, что студия Вилата не будет освещать главный летний турнир по Dota 2. Он сообщил, что права на русскоязычную трансляцию PGL Arlington Major за «сюрреалистичную цену» перекупила студия из РФ.