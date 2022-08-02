Детали новых игр про Покемонов раскроют 3 августа

Создатели приложений и игр про Покемонов проведут презентацию, на которой раскроют подробности некоторых проектов, включая Pokemon Scarlet и Violet.

Авторы презентации обещают рассказать про обновления игр, но о каких именно пойдёт речь, кроме Pokemon Scarlet и Violet, не уточнили. Мероприятие начнётся 3 августа в 16:00 мск, а его длительность не раскрыли.

Ранее создатели Pokemon Scarlet и Violet показали трейлер игр и рассказали об их особенностях. Фанатов ждут новые стартовые покемоны и два легендарных, а также открытый мир, который можно изучать вчетвером независимо от хода сюжета.

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Релиз Pokemon Scarlet и Violet намечен на 18 ноября для Nintendo Switch. За каждую игру предстоит заплатить $ 60 (~ 4 тыс. рублей).